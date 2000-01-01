22.10 00:11 MIGnews.com

Великая "Мона Лиза" разрушается - обнаружена трещина

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Величайшая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" вскоре может разрушиться - по картине пошла трещина. Об этом сообщают Известия."Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея.На дефект обратили внимание хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франко на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи. Картина написана маслом на тополиной доске, ее размеры - 76,8 × 53 см. Она была создана в 1503-1505 годы.Ситчается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруги флорентийского торговца тканями по фамилии Дель Джокондо. Ее привез во Францию сам художник под покровительство короля Франциска I.