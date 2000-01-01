22.07 04:23 MIGnews.com

Назван самый возмутительный фильм года

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Эксперты Британского совета по классификации фильмов опубликовали рейтинг фильмов, которые получили больше всего жалоб от кинолюбителей. Возглавила рейтинг лента Логан с Хью Джекманом в главной роли, вышедшая на экраны в 2017 году.В адрес ленты было получено 20 официально зарегистрированных жалоб. Причиной многочисленных недовольств стал тот факт, что картина со сценами насилия и жестокости получила возрастной рейтинг "15+", пишет "Корреспондент".Вторую позицию в перечне занимает лента Конг: Остров черепа, получившая шесть официальных жалоб. А на третьем месте идут сразу три картины - Чужой: Завет, Призрак в доспехах и Оно. Все они имеют по пять жалоб.