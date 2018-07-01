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Рианна записывает сразу два новых альбома | Фото:22.07 02:23   MIGnews.com

Рианна записывает сразу два новых альбома

Стало известно, что помимо того, что известная певица Рианна работает над новым танцевальным альбомом, о котором сейчас так много говорят, она также собирается вернуться в поп-музыку.

Издание Rolling Stone сообщает, что в данный момент команда артистки работает сразу над двумя новыми альбомами, пишет в субботу, 21 июля Vulture.

Один из них будет выполнен в поп-стилистике, а второй – дэнсхолл. Для этого проекта команда Рианны отслушивает 500 треков от лучших музыкальных продюсеров – из этих пяти сотен нужно выбрать всего 10, а это, конечно же, займет немало времени.

Для этого проекта их подготовили различные продюсеры и композиторы.

Музыкальные критики предполагают, что альбомы выйдут в течение года.

Авктивное участие в подготовке танцевальной пластинки приняли R. City, Ricky Blaze, Stephen Di Genius McGregor, Skrill, Boi-1 da и другие.

По словам представителей певицы, Рианна собирается записать поп-альбом с элементами регги. Однако продюсеры этим ходом недовольны. По их мнению, Рири может начать распыляться на работу сразу над двумя альбомами, и в итоге не уделить должного внимания ни одному из проектов.
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