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flickr/Gage Skidmore22.04 02:23   MIGnews.com

Фильмы Спилберга собрали рекордную сумму в прокате

Легендарный Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали более 10 млрд долларов в мировом прокате. Среди самых успешных работ названы франшиза об Индиане Джонсе, "Парк Юрского периода", "Челюсти", "Инопланетянин".

Побить рекорд Спилбергу помог последний фильм – "Первому игроку подготовится", который собрал уже 485 млн долларов в мировом прокате.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные специализированного сайта Box Office Mojo.

Отметим, что Стивен Спилберг намного опережает других режиссеров, успешных в кассовом плане. Так, вторым в рейтинге указан Питер Джексон ($6,5 млдрд), третий – Майкл Бэй ($6,4 млрд), а в активе Джеймса Кэмерона $6,1 млрд.
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