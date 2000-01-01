22.04 02:23 MIGnews.com

Фильмы Спилберга собрали рекордную сумму в прокате

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Легендарный Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали более 10 млрд долларов в мировом прокате. Среди самых успешных работ названы франшиза об Индиане Джонсе, "Парк Юрского периода", "Челюсти", "Инопланетянин".Побить рекорд Спилбергу помог последний фильм – "Первому игроку подготовится", который собрал уже 485 млн долларов в мировом прокате.Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные специализированного сайта Box Office Mojo.Отметим, что Стивен Спилберг намного опережает других режиссеров, успешных в кассовом плане. Так, вторым в рейтинге указан Питер Джексон ($6,5 млдрд), третий – Майкл Бэй ($6,4 млрд), а в активе Джеймса Кэмерона $6,1 млрд.