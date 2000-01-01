21.03 19:35 MIGnews.com

Осло: Израильтян не пустили на фестиваль из-за "оккупации"

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Организаторы танцевального фестиваля Feminine Tripper, открытие которого запланировано в ближайшую субботу в норвежской столице Осло, отказались принимать заявки на участие от шести израильских хореографов, обвинив их в "обелении" обращения Еврейского государства с палестинцами при помощи искусства.Иден Уайзман, Рони Ротем, Ницан Ледерман, Мааян Коэн Марчиано, Ади Шилдан и Майя Холтер получили от администрации мероприятия письма, в которых говорится, что Израиль "использует культуру как форму пропаганды, чтобы обелить или оправдать свои оккупацию и угнетение палестинского народа"."Мы не можем с чистой совестью приглашать израильских участников, в то время как знаем, что художникам с оккупированных палестинских территорий очень ограничен доступ к поездкам на международные культурные мероприятия и что у них мало возможностей демонстрировать свое искусство за пределами оккупированных территорий", - говорится в письме организаторов Кристианы Нердрум Бёгвальд и Маргреты Слеттебо.Хореографы считают подобное проявлением "обратной дискриминацией" и утверждают, что артисты не должны нести ответственность за действия своих правительств."Отклонили бы вы заявку саудовского артиста из-за притеснений прав женщин в Саудовской Аравии? Отклонили бы вы заявку американского артиста из-за американской политику в отношении "запрета для мусульман"?" – цитирует Ynet их ответ организаторам.Кроме того, они задались вопросом, распространится ли ограничение на израильских арабов или израильских артистов, проживающих за рубежом.Организаторы фестиваля признали, что получили ответное письмо, но заверили, что из-за загруженности не могут никак его комментировать до тех пор, пока мероприятие не завершится.