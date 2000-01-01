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В Тель-Авиве прошел протест против изменения климата | Фото:20.09 16:33   MIGnews.com

В Тель-Авиве прошел протест против изменения климата

В пятницу, 20 сентября, в Тель-Авиве прошла акция протеста, направленная на привлечение внимания правительства на проблему глобального потепления. Протест является частью инициативы "Забастовка ради будущего", которую возглавляет активистка Грета Тунберг. Участники протеста шли с завязанными глазами, символизируя равнодушных политиков.

Протестующие, в основном молодые люди, сказали, что их вдохновила Тунберг, которая устраивала еженедельные демонстрации, призывая мировых лидеров активизировать свои усилия по борьбе с изменением климата. Ожидается, что Тунберг выступит на саммите ООН в понедельник.

Законодатель "Кахол Лаван" Мики Хаймович прибыл на площадь Рабина в Тель-Авиве, чтобы выразить свою солидарность с протестующими и их целями. "Я здесь, потому что для меня важно выслушать молодое поколение и помочь им повысить осведомленность в этом важном вопросе", - сказал депутат.

Демонстранты призвали к сокращению выбросов парниковых газов.


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