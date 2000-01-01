20.09 15:30 MIGnews.com

Центр языка жестов критикуют из-за слова "еврей"

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Признанная правительством Бельгии организация по уходу за людьми с нарушениями слуха отстаивает свое решение о включении в словарь языка жестов слова "еврей", которое обозначается горбинкой на носу. Видеословарь размещен на веб-сайте, принадлежащем Гентскому университету.Центр фламандского языка жестов выступил в защиту своего решения после критики со стороны Европейской еврейской ассоциации. В заявлении также говорится, что видео с жестом находятся в сети в течение многих лет, а не добавлены в последнее время. Несмотря на это, центр добавил слова "негативный оттенок" к двум видео с жестом длинного носа и кучеряшек.Словарь преследует "описательную" цель, а не "нормативную", заявили авторы, объяснив, что они стремятся только каталогизировать и показывать уже принятые жесты на фламандском языке, а не говорить как и какие жесты использовать. В некоторых словарях есть оскорбительные слова, такие как "негр" , говорится в заявлении.Некоторые варианты языка жестов включают жест "пивного живота" для бельгийцев, ссылки на цвет кожи для чернокожих и жесты узких глаз для азиатов, говорится в заявлении. "Это может рассматриваться как оскорбление в 2019 году, но эти жесты ... не направлены на это", также говорится в заявлении.