Начат показ финального сезона сериала про Чернобыль
На стриминговом сервисе Premiere стартовал показ третьего сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Финальный сезон включает в себя три фильма, в каждом из которых можно ознакомиться с разными вариантами будущего.
Первый сезон мистической драмы "Чернобыль. Зона отчуждения" был показан в 2014 году на телеканале ТНТ, второй сезон в 2017 году транслировал канал ТВ-3, на который переехали серьезные проекты с развлекательного канала, а третий, финальный, зрители могут увидеть на стриминговом сервисе Premier. Третий сезон состоит из трех полнометражных фильмов, представляющих разные версии финала истории, начатой в предыдущих сезонах. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты".
По мнению критиков, зрители, не смотревшие первые два сезона, воспримут финальную часть как весьма посредственный боевик. Новинка рассчитана, в первую очередь, на аудиторию, знакомую с началом истории, получившей высокие рейтинги.