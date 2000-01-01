20.06 08:09 MIGnews.com

Израильский филармонический оркестр даст бесплатный концерт

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Израильский филармонический оркестр даст бесплатный онлайн-концерт, в рамках сбора средств из-за кризиса COVID-19.Возглавит концерт оскароносная актриса Хелен Миррен, 28 июня. Для получения ссылки необходима регистрация.В программе: короткие выступления нового дирижера оркестра Лахава Шани, музыкантов оркестра и друзей оркестра, в том числе Пинхаса Цукермана и Аманды Форсайт, Ефим Бронфман, Ицхак Перлман, Евгений Киссин, Андраш Шифф, Гил Шахам, Чен Рейсс и Мартин Фрост."Делая наше виртуальное представление бесплатным и доступным везде, мы надеемся принести исцеление тем, кто в этом нуждается, а также поделиться чувствами единства благодаря классической музыке", - заявила Даниэль Эймс Спивак, исполнительный директор оркестра "Американские друзья Израиля".