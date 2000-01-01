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Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко 20.05 23:27   MIGnews.com

Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко

Неизвестные лица установили бетонную скульптуру пениса на площади Святого Марка в Венеции.

Как сообщает на странице "Венеция - это не Диснейленд" в Instagram, инсталляция имеет высоту в один метр. При этом пенис сделан с надетой на него медицинской маской, видимо, символизируя карантинные меры введенные по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении отмечается, что пожарные, обнаружившие объект, попытались немедленно его убрать, но не смогли, пишет Reddit.
Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко


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