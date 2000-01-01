Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко
Неизвестные лица установили бетонную скульптуру пениса на площади Святого Марка в Венеции.
Как сообщает на странице "Венеция - это не Диснейленд" в Instagram, инсталляция имеет высоту в один метр. При этом пенис сделан с надетой на него медицинской маской, видимо, символизируя карантинные меры введенные по всему миру в связи с пандемией коронавируса.
В сообщении отмечается, что пожарные, обнаружившие объект, попытались немедленно его убрать, но не смогли, пишет Reddit.