20.05 17:38 MIGnews.com

Мири Регев троллят за "провокационное" платье в Каннах

#Cannes Quand les internautes détournent la robe "politique" de la Ministre israélienne de la Culture Miri Regev https://t.co/R8z8q3nnVL — Nicolas Falez RFI (@NicolasFalezRFI) May 18, 2017

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Министр культуры Израиля Мири Регев попала под шквал критики и троллинга за выбор наряда, в котором она появилась на открытии 70-го Каннского кинофестиваля несколько дней назад. На подоле ее платья был изображен пейзаж Иерусалима со Стеной Плача и мечетью Аль-Акса."Иерусалим – это не провокация. Было приятно наблюдать, насколько положительно платье было встречено в Каннах", - сказала она.Стоит отметить, что платье малоизвестного израильского дизайнера Авиада Арика Германа она надела по поводу 50-летия объединения восточной и западной частей израильской столицы после Шестидневной войны, которое отмечается в этом году. В Каннах она присутствовала на открытии израильского павильона фестиваля.Практически сразу после этого ее начали высмеивать за политизацию культурного мероприятия, а из-под пера журналистки Ширы Пур Май в "Гаареце" вышла статья под говорящим названием "Платье Мири Регев в Каннах: безвкусица, агрессия, колониализм"."Французский кинофестиваль празднует 70-летие, но министр культуры отметила другое событие – оккупацию восточной части города", - пишет она.Также раскритиковал Регев и другой сотрудник "Гаареца" – ее иерусалимский корреспондент Нир Хасон, который назвал принт с Аль-Аксой на подоле платье неуважительным."Такое неуважение к важнейшему, красивейшему и самому древнему религиозному строению на Ближнем Востоке. Огромный позор", - пишет он.Но с ними не согласен основатель иерусалимской ортодоксальной организации "Халиль" Яир Хасс."Она сделала это из огромного уважения к Иерусалиму", - пишет он, несмотря на что, назвав платье Мири Регев "неприятным, глупым и детским".Но, на его взгляд, "ношение платья с изображением Иерусалима ничем не отличается от ношения рубашки с таким изображением".Интернет-юзеры во всю позабавились над платьем Мири Регев, замещая Иерусалим и барьером безопасности, и сценами ракетных ударов по ХАМАСу во время "Нерушимой Скалы".Ультралевая организация "Шалом Ахшав" также решила приобщиться к "славе" Мири Регев.Некоторые пользователи подошли к произошедшему с юмором, переделав платье министра в духе фантастического боевика "День Независимости".