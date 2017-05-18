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Мири Регев троллят за `провокационное` платье в Каннах 20.05 17:38   MIGnews.com

Мири Регев троллят за "провокационное" платье в Каннах

Министр культуры Израиля Мири Регев попала под шквал критики и троллинга за выбор наряда, в котором она появилась на открытии 70-го Каннского кинофестиваля несколько дней назад. На подоле ее платья был изображен пейзаж Иерусалима со Стеной Плача и мечетью Аль-Акса.

"Иерусалим – это не провокация. Было приятно наблюдать, насколько положительно платье было встречено в Каннах", - сказала она.

Стоит отметить, что платье малоизвестного израильского дизайнера Авиада Арика Германа она надела по поводу 50-летия объединения восточной и западной частей израильской столицы после Шестидневной войны, которое отмечается в этом году. В Каннах она присутствовала на открытии израильского павильона фестиваля.

Практически сразу после этого ее начали высмеивать за политизацию культурного мероприятия, а из-под пера журналистки Ширы Пур Май в "Гаареце" вышла статья под говорящим названием "Платье Мири Регев в Каннах: безвкусица, агрессия, колониализм".

"Французский кинофестиваль празднует 70-летие, но министр культуры отметила другое событие – оккупацию восточной части города", - пишет она.

Также раскритиковал Регев и другой сотрудник "Гаареца" – ее иерусалимский корреспондент Нир Хасон, который назвал принт с Аль-Аксой на подоле платье неуважительным.

"Такое неуважение к важнейшему, красивейшему и самому древнему религиозному строению на Ближнем Востоке. Огромный позор", - пишет он.

Но с ними не согласен основатель иерусалимской ортодоксальной организации "Халиль" Яир Хасс.

"Она сделала это из огромного уважения к Иерусалиму", - пишет он, несмотря на что, назвав платье Мири Регев "неприятным, глупым и детским".

Но, на его взгляд, "ношение платья с изображением Иерусалима ничем не отличается от ношения рубашки с таким изображением".

Интернет-юзеры во всю позабавились над платьем Мири Регев, замещая Иерусалим и барьером безопасности, и сценами ракетных ударов по ХАМАСу во время "Нерушимой Скалы".




Ультралевая организация "Шалом Ахшав" также решила приобщиться к "славе" Мири Регев.


Некоторые пользователи подошли к произошедшему с юмором, переделав платье министра в духе фантастического боевика "День Независимости".

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