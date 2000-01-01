21.04 02:11 MIGnews.com

Уилл Смит может стать джинном

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Кинокомпания Disney начала переговоры с голливудским актером Уиллом Смиттом об участии в кинофильме "Алладин". Темнокожему актеру предлагают исполнить роль джинна в экранизации восточной сказки.Об этом сообщает издание Entertainment Weekly, отмечая, что режиссером фильма станет Гай Ричи. Переговоры об участии "человека в черном" находятся на ранней стадии.Напомним, что "диснеевский" мультфильм "Алладин" вышел на экраны еще в 1992 году. Джинна в ней озвучивал ныне покойный Робин Уильямс и во многом именно его озвучка обеспечила успех работе.