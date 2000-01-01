Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Уилл Смит может стать джинном | Фото: booledozer/Flickr21.04 02:11   MIGnews.com

Уилл Смит может стать джинном

Кинокомпания Disney начала переговоры с голливудским актером Уиллом Смиттом об участии в кинофильме "Алладин". Темнокожему актеру предлагают исполнить роль джинна в экранизации восточной сказки.

Об этом сообщает издание Entertainment Weekly, отмечая, что режиссером фильма станет Гай Ричи. Переговоры об участии "человека в черном" находятся на ранней стадии.

Напомним, что "диснеевский" мультфильм "Алладин" вышел на экраны еще в 1992 году. Джинна в ней озвучивал ныне покойный Робин Уильямс и во многом именно его озвучка обеспечила успех работе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:23
Мадонна рассказала, как жила на один доллар в день
00:33
В Сирии погиб российский военный советник
23:22
Названа самая благоприятная для жизни экзопланета
22:34
Игравший Иуду актер повесился во время спектакля
21:53
Великобритания продлит переговоры с Северной Ирландией
21:25
Расстрел семьи в Лоде
20:24
Опрос: Макрон одержит победу над Ле Пен
19:56
Иерусалим: арестована 22-летняя подстрекательница к террору
19:39
Возобновление прямого авиасообщения Тель-Авив - Ереван
19:20
СКР установил источник финансирования теракта в метро Питера
18:57
Главу МИД Швейцарии критикуют за про-ХАМАСскую политику
18:42
Израиль: рабочая неделя станет короче на час  
18:22
Германия: После Brexit будет лишь "коалиция желающих" в ЕС
17:52
В Пакистане 3 женщины убили мужчину за "богохульство"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus