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Украина не пустит на Евровидение конкурсантку из России | Фото: Instagram21.03 05:55   MIGnews.com

Украина не пустит на Евровидение конкурсантку из России

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила решение о запрете на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве.

"Документ о запрете въезда подготовлен", – сказал глава СБУ Украины Василий Грицак, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, российская певица "незаконно посещала Крым".

Как сообщалось, Россию на Евровидении-2017 будет представлять Самойлова с песней "Flame is Burning". Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Глава СБУ выразил убеждение, что отправляя на песенный конкурс Самойлову, власти РФ решили проверить реакцию украинской стороны, и заверил, что "реакция СБУ обязательно будет", но хотел бы, чтобы была реакция не только спецслужбы: "Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов Евровидения, министерства культуры, других соответствующих ведомств".
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