Глава Мишпатим

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Да здравствует любавический ребе король Мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
Закономерны ли заповеди «Мишпатим»?
На прошлой неделе мы читали в Торе про Синайское откровение, когда Всевышний открылся еврейскому народу и даровал ему Тору. А на этой неделе мы начинаем узнавать, что же это за Тора, которая была дана во время того великого откровения. Название главы: «Мишпатим».
Как уже ранее упоминалось, в Торе есть три вида заповедей. Есть заповеди, которые выше всякого разума и понимания — «Хуким». Есть заповеди, до которых мы не могли бы додуматься сами, но после того, как они были даны, то у нас существует возможность их понять. Эти заповеди называются «Эдут». И есть также заповеди, которые изначально ясны и понятны, и даже если бы они не были даны, то всё равно человеческий ум понимает, что так необходимо себя вести. Эти заповеди называются «Мишпатим».
Значит «Мишпатим» — это заповеди закономерны и понятны и мы в любом случае дошли бы до понимания того, что их необходимо исполнять. Большая часть главы «Мишпатим» объясняет отношения одних людей с другими, т.е. вещи логические и понятные сами по себе. И здесь возникает вопрос: для чего Тора сразу же после Синайского откровения выделяет заповеди «мишпатим», до которых мы бы и так дошли своим умом? Неужели для этого было необходимо такое великое событие, как Синайское откровение? Ребе Король Мошиах объясняет, что всё это учит нас тому, как необходимо относиться к этим логическим и понятным заповедям. Наше естественное стремление — упрочнить эти заповеди в своём разуме и понимании. Иногда кажется, что совсем необязательно верить во Всевышнего, чтобы понять, что нельзя обижать ближнего, что если кто-то пострадал от наших действий, то необходимо дать ему компенсацию и т.д. — ведь это всё вещи ясные и понятные и так. Но Тора выделяет для нас эти заповеди, говоря, что и эти заповеди необходимо укоренить в подсознании, основываясь на вере во Всевышнего. Мы должны соблюдать это не потому, что наше понимание говорит нам соблюдать это, а потому, что так указал нам Всевышний. Поэтому, сразу после описания Синайского откровения, Тора приступает к описанию «мишпатим», чтобы подчеркнуть, что основа этих заповедей на горе Синай. Эта основа важна и обязательна по нескольким причинам: во-первых, мы не можем устанавливать наш жизненный образ, основываясь лишь на нашем разуме и логике. Разум, несмотря на всю его важность, не может быть твёрдой основой для основательной жизни, потому что разум гибкий и зависит от желаний и настроения человека. Когда человек захочет этого, он может развить в мозгу какую-либо теорию, по которой не только можно обижать ближнего, а что это является «заповедью». Но разум же может доказать и обратное. Поэтому разум и не может быть указчиком для человека для основного жизненного пути.
А во-вторых, насколько Всевышний безграничен, настолько и Его заповеди бесконечны. В каждой заповеди, даже в такой, которая понятна нашему разуму, есть бесконечный очень глубокий и скрытый смысл. Если человек будет исполнять заповедь, основываясь только лишь на её логическом понимании, то он упускает всю глубину смысла этой заповеди.
Поэтому необходимо помнить, что основа всех заповедей, включая и те, что ясны и понятны нам логически — это вера во Всевышнего. Мы исполняем эти заповеди прежде всего потому, что Всевышний заповедовал нам их исполнять. Только такой подход является правильным, постоянным и надёжным, а не человеческие мышления, меняющиеся каждые два дня. Таким образом, мы связываемся этими «простыми» заповедями с Творцом.
Стоило послушать его...
2 Менахем-Ава 5689 года (8.08.1929) Ребе РАЯЦ приехал на Святую Землю Израиля. Это был единственный за всю историю ХАБАДа раз, когда глава этого движения был на Святой Земле. Хотя тот факт, что никто из глав ХАБАДа не был на Святой Земле, является очень необычным, также и сам приезд Ребе РАЯЦа не был визитом в обычном понимании этого слова, а для этого была особая причина. Дело в том, что находясь в России, Ребе РАЯЦ обычно посещал могилы своих предков в Гадяче, Нежине, Любавичах и Ростове, но будучи лишенным этой возможности после своего отъезда из России, Ребе РАЯЦ решил навестить могилы праведников на Святой Земле. Интересно отметить, что Ребе РАЯЦ удостоился особого отношения от арабов в Хевроне и получил разрешение на посещение Пещеры праотцов для молитвы, чего не разрешалось в то время для евреев.
Основное время Ребе РАЯЦ провел в Иерусалиме. Кроме Хеврона он был в Цфате, Тверии и Мироне у АРИЗАЛа, РАМАКа, рабби Йосефа Каро, РАШБИ и рабби Меира-чудотворца. Также в самом Иерусалиме Ребе РАЯЦ пошел помолиться на Масличную гору у могилы пророка Захарии, рабби Хаима бен Атара, в пещеры Шимона-праведника и Короля Давида. Он также побывал возле Котеля, где со слезами на глазах поцеловал по обычаю камни стены. За несколько недель до приезда Ребе РАЯЦа в Иерусалиме проходил раввинский суд, на котором рассматривался вопрос о разводном письме («гет»). Между мужем и женой произошла страшная ссора и женщина потребовала гет. Хотя раввинский суд постановил, что муж должен дать ей гет, тот категорически отказался. Когда Ребе РАЯЦ приехал в Иерусалим, у судей появилась надежда, кто он сумеет уговорить строптивого мужа, который хоть и не был сам хасидом ХАБАДа, но происходил от любавических хасидов.
Этот человек очень хотел встретиться с Ребе, но так как он боялся, что Ребе уговорит его дать жене гет, то не решился зайти на аудиенцию. В любом случае, он не хотел упускать своего шанса увидеть Ребе и когда тот уезжал, смешался с толпой провожающих и встал возле Ребе РАЯЦа. Один из присутствующих раввинов заметил его и сделал знак Ребе, что это тот самый человек, который не дает жене развода. Тогда Ребе повернулся к нему и сказал: «Когда раввинский суд обязывает дать гет, то нужно дать гет. А если ты не послушаешь, то ведь известны слова Мишны о том, каким образом жена освобождается от мужа — либо с помощью гета, либо после смерти мужа. Если ты изберешь первый путь, то все будет хорошо, а если не дашь жене гет, то тогда останется второй путь...» К сожалению, этот человек не послушал Ребе и не дал жене гет. Через короткое время он погиб от случайного выстрела... Из этой истории мы учим, что прежде всегда следует слушаться Ребе. Есть много историй как о людях, которые слушались Ребе, так и о тех, кто не делал это. Но не всегда их конец был таким трагическим, как у этого строптивого мужа. Но обычно они горько сожалели о том, что им не удалось преодолеть свое злое начало... Ещё одна вещь касается раввинского постановления, которое обладает особой силой и оказывает влияние на материальный мир.
А ведь раввины уже постановили, что пришло время Освобождения и Ребе — это Король Мошиах. Да будет угодно, чтобы мы удостоились увидеть это немедленно!
Один вопрос и два ответа
Однажды к Алтер Ребе пришёл хасид с вопросом. Он решил заняться пивоварением и просил на это благословение Ребе. Алтер Ребе попросил хасида описать процесс приготовления пива. Хасид во всех подробностях описал Ребе этот процесс. В конце процесса пиво для созревания помещалось в бочки и эти бочки обкладывались брикетами льда. Алтер Ребе произнёс следующее: «Так как жидкость при замерзании расширяется, то получится двойной эффект: Лёд будет давить на бочки снаружи, а замёрзшее пиво изнутри. Таким образом бочки могут треснуть и развалиться! Лучше не занимайся пивом!» Хасид выслушал Ребе и вышел. Назавтра к Алтер Ребе пришёл другой хасид. Хасид-то другой, но вопрос у него был тот же, что и у первого: он хочет варить пиво и просит благословение у Ребе. Ребе попросил описать процесс приготовления. Процесс оказался точно таким же, как и у первого хасида. Ребе выслушал хасида и ответил: «Известно, что если желаешь, чего-то очень сильно, то эту вещь необходимо скрывать от других. В данном случае брикеты льда очень хорошо скроют бочки от не доброго глаза! Иди же! Я даю тебе своё благословение!»
И второй хасид отправился варить пиво, окрылённый благословением Ребе. Первый же хасид никак не мог понять, как же это так: он не получил благословение, а второй хасид получил. «Скорее всего, я просто не понял слова Ребе», — подумал он про себя. И отправился варить пиво. Итог: первый хасид спустил все свои сбережения и остался круглым банкротом. А второй хасид нажил себе приличное состояние от продажи пива.
Какой же из этого следует вывод? Ребе видит всё и даёт каждому такое благословение, которое подходит данному человеку лично. Не всегда то, что хорошо для одного, может быть хорошим для другого. Поэтому при обращении к Ребе, необходимо внимательно прислушиваться к его словам и чётко исполнять то, что Ребе нам указал!
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.