20.02 10:10 MIGnews.com

Режиссер фильма об операции в Энтеббе: террористы тоже люди

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19 февраля в Берлине состоялась мировая премьера ленты "7 дней в Энтеббе", снятой бразильским режиссером еврейского происхождения Хосе Падильей, об одной из самых успешных операций ЦАХАЛа за границей – спасательной миссии в Энтеббе 41,5 год назадОсобенностью фильма является то, что брат действующего израильского премьера Йонатан Нетаниягу выставлен в куда менее героическом свете, нежели его представляли. Но именно поэтому свою версию режиссер и считает более точной с исторической точки зрения.К тому же, в отличие от предыдущих лент на эту тему, Падилья решил рассказать случившееся от лица Вильфрида Бёзе и Бригитты Кульман, террористов леворадикальной группировки "Революционные ячейки", угнавших самолет компании Air France. Их сыграли такие звезды мировой величины, как Даниэль Брюль и Розамунд Пайк.Йони Нетаниягу в исполнении израильского актера Ангела Бонани вообще отведена второстепенная роль – он будет убит угандийским солдатом вскоре после начала миссии. Снимается в ленте и другой израильтянин – Лиор Ашкенази.Падилья утверждает, что во время съемок полагался на факты, которые ему предоставили израильские спецназовцы, принимавшие участие в рейде. Амир Офер из "Сайерет Маткаль", который в числе первых начал штурм терминала с заложниками, выступил техническим советником."Для меня было очень важно попытаться получить как можно больше подробностей. Мы беседовали со многими людьми, которые тогда там были, включая 5-6 солдат, принимавших участие в рейде. Я хотел работать с непосредственными свидетелями, а не с людьми, которые говорили, "я слышал" или "я верю, все было именно так". Поэтому я считаю, что мы близки к истине", - заявил бразилец."У террористов есть свои убеждения, террористы – тоже люди. Это люди, совершившие большую ошибку, они совершили нечто ужасное, непростительное, но они тоже люди. Если я изображу террористов бесчеловечными, то буду безумным", - цитирует его израильское телевидение.Сценарий ленты был написан Грегори Берком на основании книги британского историка Сола Дэвида "Операция Шаровая молния: рейс 139 и рейд в аэропорту Энтеббе".