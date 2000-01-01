Телефон Гитлера продали почти за четверть миллиона
На американском аукционе был продан телефонный аппарат, который Адольф Гитлер использовал во время Второй мировой войны. Вещь ушла с лота за 243 тысячи долларов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на BBC.
Имя покупателя раритетного телефона неизвестно.
На красном телефоне размещена гравировка с именем нацистского лидера. Вещь нашли в берлинском бункере в 1945 году.
Советские солдаты отдали его британскому офицеру сэру Ральфу Райнеру как сувенир вскоре после капитуляции Германии.
Дом аукционов, который занимался продажей вещи, назвал телефон "оружием массового уничтожения", поскольку Гитлер использовал его, чтобы отдавать приказы, которые унесли много жизней во время войны.
Кроме того, на аукционе была продана фарфоровая собака, который также принадлежал Гитлеру. Фигуру продали за 24300 долларов.