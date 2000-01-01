19.12 15:33 MIGnews.com

BDS проиграл: UK Pink Floyd Experience выступит в Израиле!

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В начале декабря один из основателей и музыкантов группы Pink Floyd Роджер Уотерс, известный своей активной поддержкой движению BDS, обратился к участникам трибьют-группы UK Pink Floyd Experience с открытым письмом, в котором потребовал отменить израильские гастроли.Однако, несмотря на все его попытки сорвать выступления трибьют-группы, знаменитый британский состав прилетит в Израиль в рамках мирового турне, посвященного 50-летию легендарной рок-группы Pink Floyd и даст три концерта, как и было запланировано.В свете последних событий и давления BDS, британская группа UK Pink Floyd Experience в знак признательности и уважения к израильским музыкантам, пригласила выступить с ней на одной сцене израильскую трибьют-группу Echoes, известную во всеммире, как одну из лучших исполнителей Pink Floyd.Израильских поклонников британского рока жду три незабываемых вечера, состоящих из сплошного «Пинк Флойда», фантастическая музыка и великолепные исполнители.4 января – Беэр-Шева, 5 января – Тель-Авив, 6 января – Хайфа.Заказ билетов: https://www.kassa-bravo.ru/announce/UK-Pink-Floyd-Experience или по телефону: *3221