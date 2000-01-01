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Израиль передаст Китаю артефакты Бронзового века | Фото:19.10 09:24   MIGnews.com

Израиль передаст Китаю артефакты Бронзового века

В первом обмене такого рода Библейский музей Иерусалима передаст Китаю 15 ценнейших артефактов, которые, по словам ученых, были изготовлены в период Бронзового века.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

По данным издания, выставка ценнейших артефактов откроется 21 октября в Музее Сычуаньского университета в городе Чэнду.

Гости мероприятия смогут стать свидетелями сравнительного анализа двух великих культур, которые развивались в одно и то же время в Месопотамии и в долине Чэнду.

"Эта выставка дает прекрасную возможность расширить пределы наших знаний, - сказал директор музея Библейских земель Аманда Вайс, - чтобы создать диалог между различными культурами, увидеть общие черты, которые они имели в прошлом, и наладить плодотворное сотрудничество в настоящее время".

Стоит отметить, что расстояние между этими двумя районами составляет 5500 километров, однако в их раннем развитии было большое сходство, в том числе размещение городов вблизи водных источников, развитие правительств и культур, религиозных институтов и создание мощных политических сфер.


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