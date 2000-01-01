Израиль передаст Китаю артефакты Бронзового века

По данным издания, выставка ценнейших артефактов откроется 21 октября в Музее Сычуаньского университета в городе Чэнду.
Гости мероприятия смогут стать свидетелями сравнительного анализа двух великих культур, которые развивались в одно и то же время в Месопотамии и в долине Чэнду.
"Эта выставка дает прекрасную возможность расширить пределы наших знаний, - сказал директор музея Библейских земель Аманда Вайс, - чтобы создать диалог между различными культурами, увидеть общие черты, которые они имели в прошлом, и наладить плодотворное сотрудничество в настоящее время".
Стоит отметить, что расстояние между этими двумя районами составляет 5500 километров, однако в их раннем развитии было большое сходство, в том числе размещение городов вблизи водных источников, развитие правительств и культур, религиозных институтов и создание мощных политических сфер.