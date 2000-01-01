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ЦАХАЛ обнаружил сторожевую башню эпохи Первого Храма 20.06 10:10   MIGnews.com

ЦАХАЛ обнаружил сторожевую башню эпохи Первого Храма

Солдаты ЦАХАЛа обнаружили сторожевую башню периода Первого Храма во время археологических раскопок возле своей базы на юге Израиля.

Башня, которая была приурочена к правлению Иерейского царя Езекии в 8-м веке до нашей эры, вероятно, была частью сети наблюдательных постов, которые использовали факелы в качестве средства для передачи сообщений между общинами, говорится в заявлении Управления древностей Израиля, пишет Timesofisrael.

Сторожевая башня, которая была обнаружена рядом с учебной базой десантной бригады, была построена на возвышенности над Южными Хевронскими холмами.


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