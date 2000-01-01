ЦАХАЛ обнаружил сторожевую башню эпохи Первого Храма
Солдаты ЦАХАЛа обнаружили сторожевую башню периода Первого Храма во время археологических раскопок возле своей базы на юге Израиля.
Башня, которая была приурочена к правлению Иерейского царя Езекии в 8-м веке до нашей эры, вероятно, была частью сети наблюдательных постов, которые использовали факелы в качестве средства для передачи сообщений между общинами, говорится в заявлении Управления древностей Израиля, пишет Timesofisrael.
Сторожевая башня, которая была обнаружена рядом с учебной базой десантной бригады, была построена на возвышенности над Южными Хевронскими холмами.