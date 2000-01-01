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В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017 | Фото: Виктория Шуб19.05 22:24   MIGnews.com

В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017

18 мая в Тель-Авиве стартовал Международный фестиваль Гешер, при поддержке Российской Национальной Премии и Фестиваля «Золотая Маска», Министерства культуры Российской федерации и Mints Family Charitable Foundation.

Первым спектаклем который увидели зрители, стал "Царь Эдип" театра им. Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса совместно с Национальным театром Греции. В спектакле играют Людмила Максакова, Виктор Добронравов, Евгений Князев и другие ведущие актеры театра.

В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017 | Фото: Виктория Шуб

Перед началом спектакля прошла пресс-конференция в которой приняли участие: Мария Ревякина - директор Фестиваля "Золотая Маска", Лена Крейндлина - гендиректор театра Гешер, Кирилл Крок - директор театра им. Евг. Вахтангова, Евгений Арье - художественный руководитель театра Гешер, Роман Кветнер - главный продюсер театра Гешер и актеры вахтанговского театра - Людмила Максакова, Евгений Князев и Виктор Добронравов.

В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017 | Фото: Виктория Шуб

"Мы благодарны дирекции Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и Министерству культуры РФ за то, что они обеспечили приезд в Тель-Авив двух замечательных спектаклей - "Царь Эдип" Театра Вахтангова и "Гамлет/Коллаж" Театра Наций", - отметила на пресс-конференции гендиректор театра Гешер Лена Крейндлина.

Фестиваль продлится до 3 июня и израильских зрителей ждут еще два спектакля вахтанговского театра "Царь Эдип" – 19 и 20 мая, Гамлет | Коллаж» Театра Наций 31 мая. 1 и 3 июня, а также оригинальные израильские постановки: «Энди Уорхол – Поп и Арт» – специальный проект театра Гешер с Тель-Авивским музеем, специальная фестивальная программа для детей – 26 и 27 мая, уличные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи с ведущими деятелями искусства.

Дополнительная информация и заказ билетов: https://goo.gl/m0FJa0 и телефону: 03-5157000

Фотографии: Виктория Шуб
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