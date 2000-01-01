19.05 22:15 MIGnews.com

В Каннах освистали фильм "Окча" и компанию Netflix

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Скандальную известность фильм получил после того, как его производитель, американская компания Netflix отказалась показывать его на экранах французских кинотеатров, чтобы демонстрировать его в собственных онлайн-кинотеатрах.Это противоречит принципу, в соответствии с которым картины отбираются для участия в фестивале. После шумных споров, разразившихся во Франции по этому поводу, было принято решение допустить картину в текущем году, однако со следующего включать программу только те фильмы, которые выходят во французских кинозалах.Свист на кинопоказе раздался после появления на экране логотипа Netflix, затем стало ясно, что фильм демонстрируется с неправильным соотношением сторон экрана (ширины и высоты). После хохота в зале трансляции была приостановлена, а затем возобновилась без объяснений, пишет Би Би Си.Фильм "Окча" - фантастическая лента корейского режиссера Пон Чжун Хо с Джейком Джилленхолом и Тильдой Суинтон в главных ролях. Она рассказывает историю Окчи - большого доброго зверя, который долгие годы дружил с девочкой Ми-джа.