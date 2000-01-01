Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












19.05 22:15   MIGnews.com

В Каннах освистали фильм "Окча" и компанию Netflix

Скандальную известность фильм получил после того, как его производитель, американская компания Netflix отказалась показывать его на экранах французских кинотеатров, чтобы демонстрировать его в собственных онлайн-кинотеатрах.

Это противоречит принципу, в соответствии с которым картины отбираются для участия в фестивале. После шумных споров, разразившихся во Франции по этому поводу, было принято решение допустить картину в текущем году, однако со следующего включать программу только те фильмы, которые выходят во французских кинозалах.

Свист на кинопоказе раздался после появления на экране логотипа Netflix, затем стало ясно, что фильм демонстрируется с неправильным соотношением сторон экрана (ширины и высоты). После хохота в зале трансляции была приостановлена, а затем возобновилась без объяснений, пишет Би Би Си.

Фильм "Окча" - фантастическая лента корейского режиссера Пон Чжун Хо с Джейком Джилленхолом и Тильдой Суинтон в главных ролях. Она рассказывает историю Окчи - большого доброго зверя, который долгие годы дружил с девочкой Ми-джа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:24
В Тель-Авиве открылся Международный фестиваль Гешер-2017
21:53
Иванку Трамп обвинили в "фальшивом феминизме"
21:25
В камере Ольмерта нашли сверхсекретные документы
20:55
ХАМАС посадил в тюрьму салафитов ISIS за обстрелы Израиля
20:36
Палестинцы требуют у Трампа аэропорт и участок Мертвого моря
19:35
Владимир Гройсман предупредил Израиль не верить России
18:59
Правительство Японии позволило императору уйти на пенсию
17:57
Ассанж попросит убежища во Франции
17:57
На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере
17:33
В ЦАХАЛе создали взвод женщин-харедим
17:15
Лавров назвал противозаконным удар США по сирийским военным
16:59
Атаковавший полицию Милана ножом может быть джихадистом
16:29
Шакед напомнила Трампу о его обещании переместить посольство
15:52
Тереза Мэй сократит число студентов-иммигрантов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus