В Каннах освистали фильм "Окча" и компанию Netflix
Скандальную известность фильм получил после того, как его производитель, американская компания Netflix отказалась показывать его на экранах французских кинотеатров, чтобы демонстрировать его в собственных онлайн-кинотеатрах.
Это противоречит принципу, в соответствии с которым картины отбираются для участия в фестивале. После шумных споров, разразившихся во Франции по этому поводу, было принято решение допустить картину в текущем году, однако со следующего включать программу только те фильмы, которые выходят во французских кинозалах.
Свист на кинопоказе раздался после появления на экране логотипа Netflix, затем стало ясно, что фильм демонстрируется с неправильным соотношением сторон экрана (ширины и высоты). После хохота в зале трансляции была приостановлена, а затем возобновилась без объяснений, пишет Би Би Си.
Фильм "Окча" - фантастическая лента корейского режиссера Пон Чжун Хо с Джейком Джилленхолом и Тильдой Суинтон в главных ролях. Она рассказывает историю Окчи - большого доброго зверя, который долгие годы дружил с девочкой Ми-джа.