19.04 23:16 MIGnews.com

Rammstein порадует фанов якобы последним альбомом

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Всемирно известная немецкая рок-группа Rammstein заявила о своем возвращении к работе над записью нового материала. На странице в Facebook группа выкинула снимки из студии с описанием Work in progress! (Процесс идет – ред.).Альбом Liebe Ist Für Alle Da, выпущенный в 2009 году пока является последним. В 2011 музыканты представили сборник лучших песен Made in Germany.Rammstein ранее заявляли, что трудятся над созданием 7-го альбома, первые сессии звукозаписи состоялись в 2015 году. Гитарист Рихард Круспе в 2017 году в интервью на фестивале Resurrection Fest (Испания) поведал о своем скептическом отношении к возобновлению студийной работы, ведь что в прошлый раз группа едва не развалилась во время записи альбома.Круспе тогда сказал, что будущий релиз, скорее всего, будет последним.