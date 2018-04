19.04 22:11 MIGnews.com

В Саудовской Аравии открыли первый за 40 лет кинотеатр

Вчера вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде открыл двери первый кинотеатр, открывшийся в королевстве после 35-летнего перерыва.Об этом в четверг, 19 апреля сообщает Al Arabiya , передает The Times of Israel По данным издания, на первый показ, для которого был выбран американский фильм "Черная пантера", были приглашены более 600 человек, включая членов монаршей семьи, представителей бизнеса, писателей, общественных деятелей и журналистов.Согласно информации издания, показ фильма в кинотеатре организовал крупнейший в мире оператор кинотеатров AMC Entertainment Holdings и его саудовский партнер Saudi Development and Investment Entertainment Company, который ранее в этом месяце подписал соглашение с Эр-Риядом.Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн, уточняет агентство.Издание уточняет, что соглашение предусматривает, что АМС в течение пяти лет откроет по всей стране около 30-40 кинотеатров.Власти страны предполагают, что это должно принести экономике порядка 24 млрд долларов и создать 30 тыс. рабочих мест к 2030 году.Отметим, что после запрета кинотеатров жители Саудовской Аравии были вынуждены выезжать на кинопоказы в Арабские Эмираты или в Бахрейн.Единственным кинотеатром в Саудовской Аравии был Imax, показывавший образовательные фильмы в научном центре"Мы счастливы быть частью исторического момента - показа первого коммерческого фильма в королевстве после более 35 лет", - заявил министр культуры и информации Аввад Алаввад.Напомним, что работа кинотеатров в Саудовской Аравии была прекращена в 1980-х на фоне усиления исламистских настроений. Инициатором возрождения кинотеатров стал наследный принц Мухаммед ибн Салман.