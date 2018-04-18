В Саудовской Аравии открыли первый за 40 лет кинотеатр

По данным издания, на первый показ, для которого был выбран американский фильм "Черная пантера", были приглашены более 600 человек, включая членов монаршей семьи, представителей бизнеса, писателей, общественных деятелей и журналистов.
Согласно информации издания, показ фильма в кинотеатре организовал крупнейший в мире оператор кинотеатров AMC Entertainment Holdings и его саудовский партнер Saudi Development and Investment Entertainment Company, который ранее в этом месяце подписал соглашение с Эр-Риядом.
Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн, уточняет агентство.