19.04 15:50 MIGnews.com

Израильтянин стал победителем олимпиады по ТАНАХу

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Азриэль Шилат стал победителем международной олимпиады по ТАНАХу 2018 года. Об этом сообщают израильские СМИ.Отмечается, что 17-летний израильтянин является учеником ешивы из Хацор-Глиот. Азриэль самый старший из 10 детей в семье.Конкурс состоялся в Иерусалиме в четверг, 19 апреля – в День независимости Израиля. Несмотря на участие школьников из других стран мира, призовые места достались израильским ученикам. Кроме того, в марте Шилат занял первое место на израильской олимпиаде по ТАНАХу среди школьников государственных религиозных школ.Так, на втором месте оказалась Ория Коэн – ученица религиозной школы для девочек в Кирьят-Моцкине. Также ученица заняла второе место и в израильской олимпиаде.На третьем месте Офек Авраам, а на четвертом Ирад Херман.