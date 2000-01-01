Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/Prime Minister of Israel19.04 15:50   MIGnews.com

Израильтянин стал победителем олимпиады по ТАНАХу

Азриэль Шилат стал победителем международной олимпиады по ТАНАХу 2018 года. Об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что 17-летний израильтянин является учеником ешивы из Хацор-Глиот. Азриэль самый старший из 10 детей в семье.

Конкурс состоялся в Иерусалиме в четверг, 19 апреля – в День независимости Израиля. Несмотря на участие школьников из других стран мира, призовые места достались израильским ученикам. Кроме того, в марте Шилат занял первое место на израильской олимпиаде по ТАНАХу среди школьников государственных религиозных школ.

Так, на втором месте оказалась Ория Коэн – ученица религиозной школы для девочек в Кирьят-Моцкине. Также ученица заняла второе место и в израильской олимпиаде.

На третьем месте Офек Авраам, а на четвертом Ирад Херман.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:50
Мужчина утонул на пляже в Тель-Авиве
16:35
МИД РФ: в Восточной Гуте обнаружено западное массовое оружие
16:27
Автор "Гаарец" о зажжении факелов: слишком много кип
15:10
Елизавета II тяжело переживет потерю любимой Уиллоу
14:44
ЕС ограничил перевод денег Палестинской автономии
14:27
Польша отмечает 75 лет со дня Восстания в Варшавском гетто
14:10
Мусевени хочет запретить оральный секс
13:58
Известный автор расхваливает израильскую экономику
13:11
В Израиле начался праздничный парад ВВС
12:57
Аббас поприветствовал террориста, отсидевшего за убийство
12:24
Израиль отмечает 70-летие парадами и массовыми гуляниями
12:11
Инфраструктура Индонезии пострадала от землетрясения
11:24
Сирия передала РФ 2 ракеты Tomahawk
11:09
Палестинский мэр работает в израильской компании
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus