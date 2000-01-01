Средневековый Международный Фестиваль «Рыцари и Мастера»
«Но взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум…»
Л. Кэрролл, «Алиса в Стране чудес»
Средневековье. Ристалища. Рыцари-конники. Щиты и копья. Честь и слава. Короли и простолюдины. Прекрасные дамы. Менестрели. Предания старины.
Рыцарские турниры остались в далеком прошлом. Мы знаем о рыцарских боях из фильмов и книг, иногда что-то помним из учебников истории.
Рыцарские турниры восходят к древним военным играм на родовых собраниях. Состязания эти прошли долгий путь от смертельно опасных схваток с весьма вольными правилами до строго регламентированных представлений. Они превратились в великолепные зрелища, на которых демонстрировались не только воинская доблесть и боевые качества самых достойных рыцарей, но и последние веяния моды на доспехи, одежду и оружие.
Мы живем в мире головокружительных изменений. Время несется с огромной скоростью. Но мы все так же сражаемся, и все так же хотим быть в седле. А еще – всем нам хочется праздника, вернуться в детство и поиграть, вдоволь - и без забот.
Хотите окунуться в незабываемую атмосферу Средневековья?
Приходите на Средневековый Международный Мега-Фестиваль «Рыцари и Мастера» 05-07 апреля 2018, на чудесный праздник Песах, приходите всей семьей!
Продолжительность: три дня!
Погода: прекрасная.
Место: историческое, уникальное, и очень живописное: Хават Монфор - Твито – парк Горен Галилея – вблизи крепости Монфор (в 15-ти минутах от Нагарии). Эта крепость – замок крестоносцев, построенный в 1230-1271 гг.
Почему всей семьей? Потому что праздник должен быть для всех, от самых маленьких участников до мам и пап, бабушек и дедушек! На нашем фестивале каждый найдет, чем ему заняться!
И этот праздник для вас организовывает Михаил Фишман, глава международной организации “Мастера, кузнецы и коллекционеры холодного оружия Израиля”, Генеральный директор Международного журнала “RIF Холодное оружие – Мир мужчин”.
Что Вас ждет: Конечно, рыцарские турниры. Настоящая их реинкарнация. Вы увидите блестящий результат совместной работы Михаила Моргулиса – клуб MFC «Средневековые бои и историческое фехтование», Евгения Гасина – клуб «Традиционная стрельба из лука», Акера Хир – Школа кузнечного ремесла “R.I.F – Asala”, Геннадия Нижника – клуб “Иерусалимское Королевство”, Климкина Сергея – “ Kepa Shows ” историков, спортсменов, мастеров, кузнецов, артистов, каскадеров, аниматоров, реквизиторов и технического персонала, множества людей, вложивших в любимое дело свои силы, знания, умения, и душу.
Вы увидите конные и пешие бои рыцарей из разных стран, демонстрацию силы и ловкости, и это не оставит равнодушным никого, мы обещаем!
Вас будет ожидать огромное количество мастеров ремесел Средневековья;
Ярмарка современного и исторического холодного оружия;
Первый Кузнечный Израильский фестиваль: соберутся лучшие кузнецы мира!
Что, например, Вы знаете о кузнецах - людях, знакомых с языком огня и металла? Искусных мастерах, умеющих обрабатывать металл и творить красоту? Хотите узнать и увидеть? Присутствовать при ковке композиции “Дай Миру”?
Приходите к нам!
Более 40 обучающих мини-курсов (саднаот) по средневековым ремеслам. Они рассчитаны как на детей, так и на взрослых;
А также: тиры для стрельбы из лука и арбалета,метания копья, ножей.
Музыкальные группы, исполняющие средневековую музыку.
И еще много-много интереснейших вещей…
Этот Мега Фестиваль вдохновит Вас на свершения, даст Вам возможность прекрасно отдохнуть и открыть для себя новые горизонты!
3 сказочных дня в апреле!
Время работы: с 10-00 до 17-00.
Tel: 054-4411100.
Адрес эл. почты: fishman1000@gmail.com
Билеты со скидкой по предзаказу:
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