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Ушла легенда. Умер один из основателей рок-н-ролла Чак Берри | Фото: Википедия19.03 02:34   MIGnews.com

Ушла легенда. Умер один из основателей рок-н-ролла Чак Берри

Рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен, один из самых влиятельных исполнителей рок-н-ролла Чак Берри ушел из жизни в возрасте 90 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердили в департаменте полиции округа Сент-Чарльз штата Миссури, сотрудники которого прибыли на вызов в дом музыканта.



"Отдел полиции округа Сент-Чарльз со скорбью подтверждает смерть Чарльза Эдварда Андерсона Берри-старшего, более известного как легендарный музыкант Чак Берри", — сообщается в фейсбуке департамента.

В полиции отметили, что днем к музыканту домой вызывали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти.

Музыкальная карьера Чака Берри началась в 1953 году. Начав с исполнения блюза и кантри, вскоре артист стал одним из родоначальников рок-н-ролла. Написанная в 1955 году песня Johnny B. Goode стала классическим рок-стандартом и в разное время она исполнялась множеством музыкантов.



В 2004 году Чак Берри занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
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