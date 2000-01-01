Во вторник, 17 декабря, скончался советский и российский художник-мультипликатор Сергей Алимов.
Об этом сообщила пресс-служба Театра кукол имени Образцова, в котором он работал главным художником с 1999 года.
"Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда. 19 декабря 2019 года с 10.00 до 12.00 на Большой сцене пройдет церемония прощания", – сказано в сообщении.
Алимову в апреле исполнился 81 года. Причина смерти не уточняется. Его работы в театре: "Пиковая дама", "Великий пересмешник", "Братец Кролик", "Винни по прозвищу Пух!", "Ночь перед Рождеством", "Путешествия Гулливера", "Три поросенка", "Дон Кихот", "Барон Мюнхаузен", "Каникулы Бонифация".
Сергей Алимов окончил художественно-постановочный факультет ВГИКа, более десяти лет работал на киностудии "Союзмультфильм", был художником-постановщиком спектаклей в Московском театре сатиры и Театре им. Моссовета.
Имел звания народного художника России, кавалера Ордена Дружбы, был лауреатом Государственной премии России и премии Москвы, членом Российской академии кинематографических искусств и членом Российской академии художеств.