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Да здравствует любавический ребе король мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
Из главы "Ваешев" мы узнаем о том, как жил Йосеф с момента, когда братья продали его в рабство, и до того времени, когда он стал вторым человеком в Египте. История жизни Йосефа воспроизводит этапы существования еврейской души и выражает основную идею пребывания ее в этом мире. У Йосефа было счастливое детство в доме отца, он был любимцем Яакова. Отец обучал его Торе день и ночь, пока братья пасли скот. Скорее всего, именно этот период был самым счастливым и в материальном, и в духовном смысле в жизни Йосефа.
Это состояние можно сравнить с положением еврейской души до того, как она спускается в этот мир и облачается в тело. Она пребывает в самом высоком месте, у Престола Славы, в святости и чистоте, погружена в Б-жественный свет и в наслаждение. Может ли быть большее счастье? И даже позже, но еще до рождения, когда плод созревает в чреве матери, душа пребывает в наслаждении, ведь ангелы обучают ее всей Торе!
Но вот Йосеф продан в рабство, "спустился в Египет", заключен в тюрьму. И на духовном уровне его положение резко изменилось: юноша, вырванный из "шатра Торы", попадает в страну, именуемую "срам земной", в среду низких людей, в самое нечистое место на земле.
То же самое происходит с душой, когда она спускается в этот мир. Она вдруг падает "с высокой крыши в глубокую яму", с высот, наполненных Б-жественным светом - в материальное тело, в мир лжи. Здесь ее ждут тяжелые испытания, человеческие страсти и пороки. Здесь она будет тосковать по своему Небесному Отцу.
Но обстоятельства сложились так, что Йосеф стал знатным вельможей в Египте, добился высокого положения. И в духовном плане он поднялся на очень высокий уровень. Тора называет его "Йосеф-праведник", потому что он победил все испытания нечистой земли, сохранил свою цельность и праведность. Да, Йосеф "спустился в Египет", но именно благодаря этому испытанию он смог подняться на чрезвычайно высокий уровень.
Душа человека, с каких бы высот она не спускалась, преодолевая испытания в этом материальном мире, и исполняя здесь свою миссию, в состоянии благодаря этому возвыситься еще больше и достичь ступеней несоразмеримо более высоких, чем тот уровень, с которого она в этот мир пришла.
Торговец в служении Всевышнему
Нужно понять цель спуска евреев в изгнание, а также спуска души в тело, с помощью чего они поднимаются на более высокую ступень, чем ту, на которой они находились до этого. И Алтер Ребе (в книге «Тора Ор», гл. «Ваешев») приводит пример с торговцем, который тратит все свои деньги, чтобы заработать еще больше.
Сказано в Торе («Берейшит» 37:1): «И поселился Яаков на земле проживания своего отца, на земле Кнаана». Нужно понять аспект «Кнаана» в святости. Вообще, слово «Кннаан» означает «торговец», как сказано у пророка (Йешайа 23:8): «Чьи торговцы — знать страны». И приводится пример торговца, который тратит все свои деньги — золото и серебро — чтобы заработать и разбогатеть. И все его намерение — чтобы стало больше.
Наподобие этого, еврейские души в изгнании сравниваются с таким торговцем, как сказано («Берейшит» 27:35): «Пришел брат твой с хитростью и взял твое благословение». И еврейские души спустились в изгнание, а также раскрытие божественного присутствия, оказывающее влияние на еврейский народ, находится в изгнании. Но вся идея спуска в изгнание состоит в том, чтобы очистить и отобрать все находящиеся там искры святости. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы (трактат «Псахим» 87б): «Всевышний изгнал евреев к другим народам для того, чтобы прибавились к ним прозелиты». [Слово «прозелиты» намекает на искры святости, которые являются «чужими» в отношении аспектов этого мира]. И с помощью этого произойдет сказанное пророками (Захария 13:2): «Дух нечистоты удалю с лица земли», а также (Йешайа 40:5): «И явится слава Всевышнего» и (52:8): «Ибо воочию увидят».
Как в общем, так и в частном, когда речь идет о служении Всевышнему, это относится к каждой еврейской душе. Ведь перед своим спуском и облечением в материальное тело, душа была объединена со своим корнем и источником в великой любви, похожей на поднимающееся вверх пламя. Она испытывала чувства любви и страха, которые соответствуют серебру и золоту. Серебро, как сказано («Берейшит» 31:30): «Ибо ты стосковался» (слова «серебро» [«кесеф]» и «стосковался» [«нихсафти»] имеют один корень). А о золоте сказано (Йов 37:22): «С севера приходит златое сияние» — при этом север соответствует левой стороне, которая, в свою очередь, соответствует страху.
После этого, когда душа спустилась в наш мир и облеклась в материальное тело еврея, чувства любви и страха, которые она испытывала ранее, скрылись в глубине его сердца. Можно сказать, что эти чувства потеряли свою ценность. Тогда зачем душа спустилась в наш материальный мир, ведь для нее это считается ущербом?
Но дело в том, что как сказали наши благословенной памяти мудрецы (трактат «Авот» 4:17): «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире». Ведь с помощью раскаяния на самом высоком уровне из глубины сердца можно достигнуть такого единства со Всевышним, которого раньше и не было. Ведь преимущество света заметно именно в темноте, когда душа стремится выйти из заключения в теле и объединиться со своим источником. Ведь перед спуском любовь и страх души были ограничены уровнем ее постижения.
Светлая эпоха средневековья
В 1976 году фотограф Леви-Ицхак Фрейдин проводил выставку своих работ в Доме журналистов «Бейт-Соколов» (Тель-Авив). Выставка имела общее название «770» («Севен Севенти»). Фотографии изображали Ребе, фрагменты из молитв, общую атмосферу Центральной Любавичской синагоги, хасидскую жизнь бруклинского района Краун-Хайтс. Выставка собрала довольно много посетителей — вначале в Тель-Авиве, а затем в Иерусалиме, куда Леви-Ицхак впоследствии ее перевез. И хотя успех превзошел все ожидания фотографа, не обошлось без знаменитой ложки дегтя. Один из журналистов оставил следующий комментарий в гостевой книге: «При всем своем уважении к выдающемуся мастерству художника хочу заметить, что тема, выбранная в качества сюжета, — сугубо клерикальная. Все это производит крайне гнетущее впечатление и возвращает нас в беспросветную тьму средневековья». «Во время своего очередного визита в Нью-Йорк, — рассказывал Леви-Ицхак, — я записался на прием к Ребе. С собой я взял ту самую гостевую книгу. Ребе пролистал ее и остановился на этом комментарии. Он прочитал его, улыбнулся и сказал: „Молодец. Нужно быть достаточно смелым, чтобы высказывать мнение, отличное от всех остальных. Передайте ему это при случае“, — и добавил: „Но все-таки он должен знать, что в эпоху средневековья тьма была не такой уж беспросветной. Кроме того, пусть он просмотрит свои газеты. Так ли уж светло сегодня на политической арене?“»
Великий круг... великий треугольник...Ох эти «умники»
Однажды по дороге в Лиозно рабби Шмуэль Мункес встретил еврея, который шел в том же направлении. Они разговорились. «Мне говорили, будто в Лиозно живет какой-то раввин, чуть ли не мудрец, — поведал рабби Шмуэлю его новый знакомый, — и что этот самый раввин — большой знаток Кабалы. Вот и иду к нему, чтобы проверить, может ли он в своих знаниях сравниться со мной!..» Рабби Шмуэль на мгновение онемел, но быстро пришел в себя. «Слава Б-гу! — радостно закричал он. — Какое счастье, что я вас встретил! Я ведь тоже иду в Лиозно! И тоже хочу проверить — так уж ли велики знания этого раввина. А что за вопросы вы хотите ему задать?..» Выслушав собеседника, рабби Шмуэль восхищенно заметил: «Вы — настоящий мудрец, — и поспешно добавил: — Можно попросить вас об одной услуге?» Польщенный «мудрец» кивнул. «Дело в том, что вот уже несколько лет меня беспокоит отрывок из одной священной книги. Не помню ни ее названия, ни имени того, кто ее написал. Не могли бы вы вместе со своими вопросами задать этому раввину и мой? Я просто боюсь опозориться в его глазах. Вы же, как видно, выдающийся мудрец Торы и смогли бы при случае с ним поспорить». «И что же это за вопрос?» «Сейчас, сейчас, — забормотал рабби Шмуэль, прикрывая глаза и морща лоб. — Э-э-э... Вначале был Полный Хаос и Разрушение, затем все стало Единым Целым, после чего пришло к Уровню Великого Круга. Система Трех Линий была приложена к Уровню Великого Круга, и в результате Великий Круг превратился в Великий Треугольник с Точкой в центре. Наконец, путем комбинации Основы Воды с Основой Огня все завершилось, и результат был хорош…» «Мудрец» задумался. «Возможно, это одна из тех редких рукописей, до которых я пока еще не добрался, — глубокомысленно изрек он. — Но твой вопрос я обязательно задам. Посмотрим, что он мне на него ответит!»
Прибыв в Лиозно, «мудрец» немедленно потребовал встречи с Алтер Ребе. Войдя в кабинет, он представился длинным и громким титулом и сразу же начал задавать вопросы. Вопрос рабби Шмуэля был последним в этом перечне. Алтер Ребе спокойно выслушал своего гостя и сказал: «Начнем с конца». Гость не возражал. «Хаос... Единое Целое... Круг... Треугольник... — Ребе внимательно посмотрел на „мудреца“. — Похоже, что это — рецепт креплах, а? Вначале берут муку, затем замешивают тесто, которое раскатывают в круг, отрезают три края и получается треугольник, в центр которого кладут мясо. Тесто заворачивают, бросают в воду и варят на огне…»
Притихший, покинул еврей кабинет Ребе. От былой его спеси не осталось и следа. Опустив глаза, он вышел во двор и, не оглядываясь, зашагал домой... …Через некоторое время Ребе позвал к себе рабби Шмуэля. Когда тот вошел в комнату, Ребе посмотрел на него и спросил: «Ну? Твоя работа?!..»
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.