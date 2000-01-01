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Легенды The Beatles шокировали своих поклонников | Фото: AFP19.12 22:33   MIGnews.com

Легенды The Beatles шокировали своих поклонников

Участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и знаменитый барабанщик Ринго Старр шокировали поклонников, спев вместе песню на одной из сцен Лондона.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Independent.

Во время выступления Маккартни пригласил Старра на сцену вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом, чтобы порадовать публику культовым синглом Get Back.

"Это было невероятно!", — сказал Старр прежде чем покинуть сцену вместе с Вудом.

Гостями мероприятия были киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.

Ранее этой осенью Пол Маккартни выпустил новый альбом Station Egypt, а также порадовал своих фанатов клипами на три песни с него — Come On To Me, Back in Brazil и Fuh You.


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