Легенды The Beatles шокировали своих поклонников

Участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и знаменитый барабанщик Ринго Старр шокировали поклонников, спев вместе песню на одной из сцен Лондона.Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Independent Во время выступления Маккартни пригласил Старра на сцену вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом, чтобы порадовать публику культовым синглом Get Back."Это было невероятно!", — сказал Старр прежде чем покинуть сцену вместе с Вудом.Гостями мероприятия были киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.Ранее этой осенью Пол Маккартни выпустил новый альбом Station Egypt, а также порадовал своих фанатов клипами на три песни с него — Come On To Me, Back in Brazil и Fuh You.