19.12 22:33 MIGnews.com
Легенды The Beatles шокировали своих поклонников
Участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и знаменитый барабанщик Ринго Старр шокировали поклонников, спев вместе песню на одной из сцен Лондона.
Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Independent
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Во время выступления Маккартни пригласил Старра на сцену вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом, чтобы порадовать публику культовым синглом Get Back.
"Это было невероятно!", — сказал Старр прежде чем покинуть сцену вместе с Вудом.
Гостями мероприятия были киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.
Ранее этой осенью Пол Маккартни выпустил новый альбом Station Egypt, а также порадовал своих фанатов клипами на три песни с него — Come On To Me, Back in Brazil и Fuh You.
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