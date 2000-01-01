Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Началась запись на программы для одаренных детей | Фото: Центр ученых будущего19.11 07:10   MIGnews.com

Началась запись на программы для одаренных детей

Началась запись на программы для одаренных школьников "Альфа", "Одиссея" и "Идея". Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего для талантливых и одаренных детей. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 8-9 классов (хет-тет) со всей страны.

Записаться можно на сайте.

Началась запись на программы для одаренных детей | Фото: Центр ученых будущего

Г-н Эли Фрид, генеральный директор Центра ученых будущего: "Вклад в одаренных детей, это прямой вклад в экономическое, общественное и научное будущее нашей страны. Это одна из самых верных и мудрых инвестиций, которое Израиль может и должен сделать. Эти ученики в короткие сроки будут стоять на передовой всех инновационных сфер и позволят нам сохранить интеллектуальное преимущество на Ближнем востоке. Мы особенно подчеркиваем в этих программах общественные и моральные аспекты. Мы верим, что развитие личности и умение работать в команде, это важные навыки, которые необходимы молодому поколению научных лидеров государства Израиль".

Проект "Альфа": предназначен для одаренных детей. Его цель - обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, Альфа предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.



В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

Для выпускников 8-ых классов ("хет") "Альфа" - трехгодичная программа и для выпускников 9-ых классов (хет) – двухгодичная. Проект стартует в начале следующего учебного года (2020-2021) в следующих учебных заведениях: Ариэльский университет в Самарии (только для девушек), Тель-авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион в Хайфе, Институт Вейцмана в Рэховоте, Университет Бен-Гурион в Беэр-Шеве.

Проект "Идея" - новая и уникальная программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-ый класс, в области гуманитарных наук.



В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале следующего учебного года (2020-2021) в Тель-авивском университете и Еврейском университете в Иерусалиме.

В министерстве просвещения и в Центре ученых будущего поощряют отличников, и даже тех, кто не был в прошлом определен "одаренным", записаться на программу и пройти экзамен, по результатам которого, они смогут стать участниками проекта "Альфа" или "Идея".

Проект "Одиссея" (бывший проект - "Изобретатели будущего"): Проект "Одиссея" создан по инициативе и вдохновению бывшего покойного президента Шимона Переса. Этот проект сформирован совместно с департаментом кибернетики при канцелярии главы правительства и при поддержке Фонда Раши и компании Меланокс.



Проект "Одиссея" был разработан с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров - изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначен для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-ом (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" - 4 года – с 9-ого (тет) по 12-ый класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы.

Началась запись на программы для одаренных детей | Фото: Центр ученых будущего

Отбор на проект и учеба проводятся в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе и в академическом колледже Тель-Хай. Содержание программ может отличаться друг от друга - в зависимости от ВУЗа. Записаться можно только в одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.

Г-н Менахем Недлер, глава отдела одарённых детей при министерстве просвещения: "Одаренных детей характеризует широкий кругозор, высокий интеллект и безграничное любопытство. Министерство просвещения предает особое значение вкладу в развитие одаренных детей и отличников, будущих лидеров израильского общества".

Фотографии и видеоролики (авторские права: Центр ученых будущего).


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:08
Иран попытается сокрушить Иорданию
07:35
Иран продолжает строить стратегическую базу Имам Али
07:23
Что сказал Либерман Ганцу
06:44
Названа причина возрастного роста живота
06:38
Атакован аэропорт Дамаска
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:17
Девочка шокировала отца списком рождественских подарков
04:02
В Германии дети нашли снаряды времен Второй мировой
02:48
Во Франции девушка родила на танцполе ночного клуба
01:30
Названы количество и жанры музыки полезные для здоровья
00:18
Появился способ взломать телефон с помощью WhatsApp
23:30
Скончался фотограф, снимавший британских рок-звезд
23:05
ЕС в ответ США: а вот мы не признаем поселения
22:50
В Австрии разрушены дома и отрезаны деревни из-за непогоды
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus