В Китае запретили демонстрацию нового фильма Тарантино
Из-за жалобы дочери известного актера Брюса Ли Шеннон Ли, обратившейся в государственное управдение КНР по делам кино с просьбой вырезать из недавно вышедшего на экраны фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" некоторые сцены, в Китае решили пока повременить с выходом фильма на большие экраны страны.
По мнению Шеннон Ли, ее знаменитый отец в фильме показан "довольно высокомерным", что не соответствовало действительности. Власти Китая пошли навстречу дочери легендарного актера китайского происхождения и отложили прокат картины, старт которого был запланирован на 25 октября, на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.
Прокатчики ленты планировали заработать на кассовых сборах в Китае около 50 миллионов долларов, в этом случае общая сумма сборов преодолела бы отметку в 400 миллионов долларов (в настоящее время фильм собрал 366 миллионов долларов).
Сообщается, что из-за запрета проката картины, понесут убытки пекинская компания Bona Film Group и студия Sony Pictures.