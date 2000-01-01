В Турции затопят древний город: жителей гонят из домов
Власти Турции готовятся к затоплению древнего города Хасанкейф в рамках спорного проекта строительства плотины, несмотря на активные протесты местных жителей.
Авторитетное издание The Guardian сообщает, что это одно из старейших поселений на Земле, возраст которого оценивается приблизительно в 12 тысяч лет.
В Хасанкейф есть тысячи пещер, церквей и древних гробниц, однако из-за спорного проекта строительства жемчужина человеческой истории может быть безвозвратно утеряна.
Уточняется, что работы по возведению плотины и гидроэлектростанции стартовали еще в 2006 году. На сегодняшний день до полного разрушения Хасанкейф остается всего несколько недель. Власти позволили бунтующим местным жителям покинуть поселения до 8 октября.
Активисты и защитники окружающей среды уже пытались оспорить правительственный проект в Европейском суде по правам человека на том основании, что он нанесет ущерб культурному наследию страны. Тем не менее, все усилия спасти историческое место оказались безуспешными.
Планируется, что по завершении всех работ эта плотина станет четвертой по величине в Турции с производительностью 4200 гигаватт электроэнергии в год. Но перед этим придется затопить в общей сложности 199 населенных пунктов, тысячи искусственных пещер и сотни исторических и религиозных объектов, а также выгнать из своих домов около 80 тысяч человек.