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Киркоров о видео, оскорбившем бойцов ВДВ: выполнял работу 18.06 11:24   MIGnews.com

Киркоров о видео, оскорбившем бойцов ВДВ: выполнял работу

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения о том, что ему поступают угрозы со стороны десантников из-за видео, где он предстал в образе бойца ВДВ-гея. Он не боится этих заявлений, а снявшись в ролике, он выполнил свою работу.

Киркоров снялся в пародии на самого себя, а не на бойцов ВДВ. Ролик имел своей целью показать, что певцу образ десантника не подходит. Поэтому предъявлять претензии нужно режиссерам видео и организаторам съемок.

Артист добавил, что не слышал угроз в свой адрес, так как находится на самоизоляции с семьей.


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