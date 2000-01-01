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flickr 18.05 14:49   MIGnews.com

Aerosmith вернулся в Израиль спустя 23 года

Рок-звезды Джо Перри и Стивен Тайлер из Aerosmith "прокачали" толпу в парке Яркон в среду вечером, 17 мая. Они выступали на протяжении 2 часов, иногда с участием супермодели Бар Рафаэли.

Стивен Тайлер, который провел 5 дней в Израиле, пошутил, что он "делает алию".

Группа, начавшая тур в Тель-Авиве, в последний раз играла в стране 23 года назад - "слишком давно", как говорит Перри.

Отметим, что к концу 2010 года было продано более 150 млн альбомов Aerosmith, из них 66,5 — в Соединённых Штатах, что на тот момент явилось самым высоким результатом среди американских команд, играющих хард-рок, и вторым в мире после австралийцев AC/DC.

По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith - первые среди американских групп.
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