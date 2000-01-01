Лауреат Премии Израиля отдаст ее палестинцам и африканцам
Лауреат самой престижной государственной награды Еврейского государства – премии Израиля – писатель Давид Гроссман обещал пожертвовать половину призовых денег израильско-палестинской организации и НГО, помогающей детям африканских нелегалов в Израиле.
Напомним, что премию Израиля в области литературы ему присудили еще в феврале. Комиссия признала Гроссмана "одним из самых глубоких, трогательных и влиятельных голосов израильской литературы". Церемония награждения состоится завтра, 19 апреля.
Однако во вторник, в День память павших солдат Израиля и жертв террора, Йом а-Зикрон, Давид Гроссман посетил альтернативную мемориальную церемонию, которую Форум семей погибших организовал в тель-авивском парке Яркон.
Писатель, чей сын погиб во Вторую Ливанскую войну, объявил, что разделит половину премии между Форумом и НГО "Элифелет".
Кроме того, он заявил, что израильские снайперы расстреливают невиновных гражданских на границе с сектором Газа, имея в виду т.н. "Марш возвращения". И именно за это депутат Кнессета от "Ликуда" Бецалель Смотрич призвал комиссию лишить его Премии Израиля.
"Мне честно очень не хотелось бы этого, но у меня нет выбора. Можно критиковать и даже осуждать правительство и его лидеров, но нельзя клеветать на солдат ЦАХАЛа в День памяти и обвинять их в убийстве невинных гражданских лиц. Вопиющая ложь", - заявил он.