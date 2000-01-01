На торги выставят еврейскую библию, украденную Герингом

Издание отмечает, что Геринг украл много ценных предметов иудаики, интересовался еврейскими ценностям.
Как известно, книга, созданная в семнадцатом веке, оказалась в руках небезызвестного нациста после того, как немецкие войска оккупировали Францию.
По данным издания, кроме записи о том, что она принадлежала доктору-еврею, книга также содержит второй экслибрис о принадлежности к частной коллекции Геринга и штамп французского военного подразделения, которое изъяло ценное издание 4-го мая 1945 года.
В аукционном доме Кедем в Иерусалиме заявили, что Библия была напечатана Менаше Бен Исраилем в Амстердаме в 17 веке, став "одним из немногих изданий Библии, напечатанных евреем в то время".
После Второй мировой войны Геринг был схвачен и осужден за военные преступления и преступления против человечности на Нюрнбергском процессе. Он совершил самоубийство, приняв цианид в ночь перед тем, как его должны были повесить.
Пока что неизвестно, сколько денег планируют выручить за книгу оценщики аукционного дома.