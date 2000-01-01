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Бритни Спирс выступит в Тель-Авиве | Фото: Eva Rinaldi/Flickr18.03 20:56   MIGnews.com

Бритни Спирс выступит в Тель-Авиве

Американская поп-звезда Бритни Спирс планирует выступить с концертом в Израиле. Как сообщают различные информагентства, на сегодняшний день точная дата выступления "поп-принцесссы" неизвестна, однако ориентировочно шоу состоится в начале июля 2017 года в тель-авивском парке "Яркон".

Отмечается, что представители исполнительницы с прошлого года ведут переговоры с различными израильскими продюсерами об организации концерта, который станет частью ее азиатского турне. В ближайшие дни представители певицы обнародуют подробности.

Напомним, что Бритни Спирс - обладательница премии "Грэмми", неоднократная обладательница премии Billboard. За свою карьеру звезда продала более 100 млн. альбомов и синглов.
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