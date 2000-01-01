19.02 02:18 MIGnews.com

Под шедевром Пикассо обнаружили неизвестную картину

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Группа американских исследователей, применив новую технологию сканирования, выявила скрытый слой под одним из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (La Misereuse Accroupie).Под верхним масляным слоем ученые обнаружили пейзаж с изображением Барселоны, который Пикассо использовал как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-04 гг.).Современный рентгенофлуоресцентный анализ дешевле обычных методов сканирования картин, к тому же требуемое оборудование достаточно компактно, благодаря чему его легко можно доставить в любую галерею.Что удивительно в этом открытии, так это то, что пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта."Это помогает в датировке картины, а также дает возможность установить, где именно она была написана", - пояснил куратор Художественного института Онтарио в Торонто Кеннет Браммел.