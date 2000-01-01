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Под шедевром Пикассо обнаружили неизвестную картину | Фото: Thinkstock19.02 02:18   MIGnews.com

Под шедевром Пикассо обнаружили неизвестную картину

Группа американских исследователей, применив новую технологию сканирования, выявила скрытый слой под одним из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" (La Misereuse Accroupie).

Под верхним масляным слоем ученые обнаружили пейзаж с изображением Барселоны, который Пикассо использовал как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-04 гг.).

Современный рентгенофлуоресцентный анализ дешевле обычных методов сканирования картин, к тому же требуемое оборудование достаточно компактно, благодаря чему его легко можно доставить в любую галерею.

Что удивительно в этом открытии, так это то, что пейзаж, скрывавшийся под картиной и, вероятно, созданный студентом, был повернут художником на 90 градусов, и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины. Она восприняла форму и очертания каталонского ландшафта.

"Это помогает в датировке картины, а также дает возможность установить, где именно она была написана", - пояснил куратор Художественного института Онтарио в Торонто Кеннет Браммел.
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