19.02 04:08 MIGnews.com

Джоли и Роналду снимутся в сериале о беженцах

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Нападающий мадридского "Реалf" Криштиану Роналду снимется в турецком сериале "Мост жизни", главным слоганом которого стало "Либо ты остаешься там и умираешь, либо едешь сюда и живешь". В течение трех сезонов в нем будет рассказываться история сирийской семьи беженцев, которая ищет убежище в Турции.Съемки драмы планируется начать в марте этого года в городе Газиантеп.Отметим, вместе с Роналду в сериале снимется знаменитая американская актриса Анджелина Джоли.Режиссер сериала Эюп Дирлик сообщал, что помимо Роналду и Джоли в съемках будут задействованы многие другие известные персоны. Какие именно, он, к сожалению, не сказал.Трансляции сериала начнутся в марте.