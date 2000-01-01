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Джоли и Роналду снимутся в сериале о беженцах | Фото: Foreign and Commonwealth Office/Flickr19.02 04:08   MIGnews.com

Джоли и Роналду снимутся в сериале о беженцах

Нападающий мадридского "Реалf" Криштиану Роналду снимется в турецком сериале "Мост жизни", главным слоганом которого стало "Либо ты остаешься там и умираешь, либо едешь сюда и живешь". В течение трех сезонов в нем будет рассказываться история сирийской семьи беженцев, которая ищет убежище в Турции.

Съемки драмы планируется начать в марте этого года в городе Газиантеп.

Отметим, вместе с Роналду в сериале снимется знаменитая американская актриса Анджелина Джоли.

Режиссер сериала Эюп Дирлик сообщал, что помимо Роналду и Джоли в съемках будут задействованы многие другие известные персоны. Какие именно, он, к сожалению, не сказал.

Трансляции сериала начнутся в марте.
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