18.02 21:42 MIGnews.com

Лента о "несчастных палестинцах" победила на Берлинале

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Фильм палестинского режиссера Раед Андони стал лучшей документальной лентой Берлинского кинофестиваля. Как сообщило жюри Берлинале 18 февраля, благодаря своей "Охоте на призраков" ("Истияд Ашбах") он стал лауреатом премии Гласхютте за лучший документальный фильм. Данная награда вручалась впервые за всю историю кинофестиваля.Помимо статуэтки серебряного медведя, режиссер-победитель получил приз в размере 50 тысяч евро.В своем фильме Андони попытался воссоздать условия дознаний палестинских террористов в следственном изоляторе ШАБАКа "Аль-Москобия". На фоне СИЗО и тюремных камер палестинцы описывают условия отбывания своих заключений и "унижения, которые они испытывали во время задержания".Как пишет арабская пресса, Раед Андони и сам одно время содержался в "Москобии".