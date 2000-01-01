Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Лента о `несчастных палестинцах` победила на Берлинале 18.02 21:42   MIGnews.com

Лента о "несчастных палестинцах" победила на Берлинале

Фильм палестинского режиссера Раед Андони стал лучшей документальной лентой Берлинского кинофестиваля. Как сообщило жюри Берлинале 18 февраля, благодаря своей "Охоте на призраков" ("Истияд Ашбах") он стал лауреатом премии Гласхютте за лучший документальный фильм. Данная награда вручалась впервые за всю историю кинофестиваля.

Помимо статуэтки серебряного медведя, режиссер-победитель получил приз в размере 50 тысяч евро.

В своем фильме Андони попытался воссоздать условия дознаний палестинских террористов в следственном изоляторе ШАБАКа "Аль-Москобия". На фоне СИЗО и тюремных камер палестинцы описывают условия отбывания своих заключений и "унижения, которые они испытывали во время задержания".

Как пишет арабская пресса, Раед Андони и сам одно время содержался в "Москобии".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:12
Паук сошелся в смертельной схватке со змеей  
20:56
Ученые назвали "гормон лучших пап"
20:34
Ангела Меркель: Ислам - не источник терроризма
19:58
Экс-директор МИД Израиля прочит перевыборы президента США
19:28
Президент Ливана пригрозил Израилю "адекватным ответом"
19:06
Автобус с Эрдоганом задавил охранника президента  
18:29
Генсек ООН назвал экс-премьера ПА правильным человеком
17:57
Яхимович: Если Нетаниягу обвинят, он должен уйти в отставку
17:33
Россия признала паспорта ЛНР и ДНР
16:58
Кандидат в президенты Нидерландов назвал мигрантов мразями
16:30
Реформисты против назначения Фридмана послом США в Израиле
15:12
Российским военным в Сирии в благодарность спели "Катюшу"
14:51
Италия: жертвами схода лавины в горах стали 3 человека
14:26
Умер актер культового сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus