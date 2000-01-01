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В арабских городах началась операция по сбору оружия | Фото:17.11 09:13   MIGnews.com

В арабских городах началась операция по сбору оружия

После волн насилия в арабских городах по всей стране и призыва арабских народных депутатов и местных лидеров положить конец количеству незаконного огнестрельного оружия в этих общинах, Министерство общественной безопасности объявило об операции по сбору этого огнестрельного оружия.

Однако, несмотря на обещание, что любые лица, обращающиеся с огнестрельным оружием, не будут преследоваться по закону, некоторые муниципальные лидеры не сотрудничают с операцией, включая Умм-эль-Фахм, один из крупнейших арабских городов в Израиле.

По словам Исраэль Хайом, из 101 арабского муниципалитета 12 отказались участвовать.


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