«Машина времени» - эта эпоха. 23 ноября станем свидетелями
Несколько дней и шоу грядет! Грандиозное юбилейное шоу в честь 50-летия «Машины времени». Об этом долго говорили и время концерта пришло. А время «Машины времени» не останавливается никогда.
Эти музыканты провели на сцене вместе полвека, не заставив заскучать своего слушателя ни на секунду. Все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях без перерывов и разрывов. 50 лет музыки. Их энергии можно только позавидовать. Как и тому, что в 2019 году о них говорят не меньше, чем в 1969-м. В их концертных программах песни 1970-х годов соседствуют с песнями 2018-го, и три поколения публики знают и те и другие наизусть. Их музыка привычна и всегда нова. «Машина времени» превратила рок в СССР из эстетического протеста в политический. Их песни были экспериментальны и стали привычны. Эта музыка для всех поколений остается на всю жизнь. И эта музыка, эти песни через несколько дней прозвучат в Тель-Авиве.
От «Машины времени» невозможно устать, она не может надоесть. И в этом еще один феномен «Машины времени» - она всегда нова и любима слушателями всех поколений и всех возрастов. Их юбилейные концерты - это путешествие в прошлое. Это настоящее и будущее. Тот, кто знает историю, владеет миром, а «Машина времени» владеет нашими сердцами. Пятьдесят лет - немалый срок. Почему у них получилось, а у других - нет? Почему «Машина времени» стала таким живым проектом, таким уникальным инструментом общения? Как музыкантам удалось остаться самими собой, и откуда берутся силы на создание новых песен? В истории группы открывается новая глава. Какая? Мы узнаем об этом 23 ноября.
Основной состав «Машины времени» - Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов не разлучаются уже сорок лет. Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Кирилл Ипатов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал).Со сцены будут звучать песни всех времен - с начала 1970-х до конца 2010-х.
23 ноября 2019 года - единственный в рамках юбилейного тура концерт«Машины Времени» в Израиле
Тель-Авив, дворец спорта «Менора Мивтахим», начало концерта в 21:00
Заказ билетов: касса «eventim»: *9066 или на сайте или в кассе «Biletru» *4997
Страница мероприятия по ссылке.
Фотографии предоставлены организатором гастролей – компанией BARDPRoductions