18.10 00:19 MIGnews.com

Букеровскую премию присудили "Молочнику"

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Британская писательница Анна Бернс получила в этом году Букеровскую премию или Man Booker Prize за роман "Молочник", сообщает ВВС."Никто из нас никогда не читал ничего подобного", - прокомментировал свои впечатления от прочтения победоносного романа член жюри Кваме Энтони Аппиа.В романе рассказывается о девушке, которая проживает в 1970-х годах в Северной Ирландии, когда в регионе происходили народные волнения. Бернс не понаслышке знает, что это такое, ведь получившая высшую для писателя награду британка является уроженкой Северной Ирландии и стала первой, кто привезет в регион приз за лучшее произведение на английском языке.