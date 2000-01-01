17.04 23:16 MIGnews.com
Художница нашла мем 100-летней давности
Канадская художница под псевдонимом WIDA нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру. Это то, что мы сейчас называем мемом "ожидание - реальность".
Бытует мнение, что это возможно это самый первый мем в истории: "Как тебе кажется, как ты выглядишь, когда тебя фотографируют, и как ты выглядишь на самом деле".
В доказательство подлинности изображения она привела ссылку на газету в архиве Haiti Trust.
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