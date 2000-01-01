18.04 00:18 MIGnews.com

Вышел первый официальный тизер "Звездных войн 8"

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На официальном канале франшизы "Звездные войны" в YouTube опубликован первый тизер-трейлер нового эпизода, получившего название "Звездные Войны: Последние джедаи".Режиссером нового фильма выступил Райан Джонсон. Он должен выйти в прокат 15 декабря 2017 года. Всего за пару дней ролик набрал более 25,2 млн. просмотров на YouTube.Как уже сообщалось, конец франшизе придет не скоро – "Звездные войны" будут снимать еще 15 лет. Киностудия Disney заявила, что располагает достаточным количеством сюжетов.