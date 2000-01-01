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ЦАХАЛ не станет призывать в Пурим | Фото:17.02 18:12   MIGnews.com

ЦАХАЛ не станет призывать в Пурим

В настоящее время ЦАХАЛ готовится к началу призыва в марте 2020 года. Однако в этом году армия готовится принять во внимание праздник Пурим.

Как много раз сообщалось в последние годы, призыв солдат в Пурим привел к многочисленным неудачам и жалобам солдат и родителей.

Один из военных раввинов даже представил подробное расследование тогдашнему главному военному раввину Рафи Перецу, которое дошло до рук Бецалеля Смотрича.

Смотрич обратился к ЦАХАЛу, и в прошлом году (19 марта) армия воздерживались от призыва солдат в Пурим и планировали состав, пропуская два дня праздника.

В этом году ЦАХАЛ решили отложить весь призыв до Пурима, чтобы сохранить процесс набора в подразделении "Метав".


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