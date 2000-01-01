17.02 18:12 MIGnews.com
ЦАХАЛ не станет призывать в Пурим
В настоящее время ЦАХАЛ готовится к началу призыва в марте 2020 года. Однако в этом году армия готовится принять во внимание праздник Пурим.
Как много раз сообщалось в последние годы, призыв солдат в Пурим привел к многочисленным неудачам и жалобам солдат и родителей.
Один из военных раввинов даже представил подробное расследование тогдашнему главному военному раввину Рафи Перецу, которое дошло до рук Бецалеля Смотрича.
Смотрич обратился к ЦАХАЛу, и в прошлом году (19 марта) армия воздерживались от призыва солдат в Пурим и планировали состав, пропуская два дня праздника.
В этом году ЦАХАЛ решили отложить весь призыв до Пурима, чтобы сохранить процесс набора в подразделении "Метав".
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