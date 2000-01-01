16.12 19:19 MIGnews.com

В Израиле обнаружили чаны для соусов древних римлян

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В Израиле обнаружили бродильные чаны 2000-летней давности, которые использовались древними римлянами для приготовления соуса - гарум, деликатеса из рыбы. "Это редкая находка в нашем регионе, в Восточном Средиземноморье было найдено очень мало подобных установок" - пояснила Тали Эриксон-Джини, участница раскопок."Древние источники даже ссылаются на производство еврейского гарума. Открытие такого рода установки в Ашкелоне свидетельствует о том, что римские вкусы, которые распространялись по всей империи, не ограничивались одеждой, но также включали кулинарные изыски.""Задолго до пасты и пиццы древнеримская диета была основана в основном на рыбном соусе." Установку обнаружили примерно в 2 км от Ашкелона, пишет археолог, потому что запахи были слишком сильными и мешали жизни в городе.Согласно National Geographic, гатум готовили с использованием кишок ферментированной рыбы и соли, иногда с добавлением других ингредиентов, таких как вино, перец, масло или уксус. Амфоры со следами соуса были обнаружены еще в пятом веке до нашей эры. В отчете добавлено, что для его торговли была разработана обширная сеть коммерческих маршрутов.В пятом веке нашей эры на том же месте завода по производству гарума находился монастырь. Район также имел ряд благоприятных условий для виноградарства и виноделия. По мнению исследователей МАА, экспорт вина, вероятно, был основным доходом монастыря.Раскопки проводились муниципалитетом Ашкелона и Ашкелонской экономической компанией в рамках подготовки к созданию Эко-спортивного парка. Учащиеся близлежащей средней школы Макиф Вав, а также молодые участники движения кибуца из Яд Мордехай, расположенные в 10 км к югу от Ашкелона, тоже принимали участие."Ашкелон - один из древнейших городов мира, и время от времени мы находим дополнительные доказательства этого. Недавние раскопки в одном из его красивых новых районов создают сочетание богатого прошлого города, его нынешнего развития и его будущего прогресса", - заявил Томер Глам, мэр города.