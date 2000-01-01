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В Израиле обнаружили чаны для соусов древних римлян | Фото:16.12 19:19   MIGnews.com

В Израиле обнаружили чаны для соусов древних римлян

В Израиле обнаружили бродильные чаны 2000-летней давности, которые использовались древними римлянами для приготовления соуса - гарум, деликатеса из рыбы. "Это редкая находка в нашем регионе, в Восточном Средиземноморье было найдено очень мало подобных установок" - пояснила Тали Эриксон-Джини, участница раскопок.

"Древние источники даже ссылаются на производство еврейского гарума. Открытие такого рода установки в Ашкелоне свидетельствует о том, что римские вкусы, которые распространялись по всей империи, не ограничивались одеждой, но также включали кулинарные изыски."

"Задолго до пасты и пиццы древнеримская диета была основана в основном на рыбном соусе." Установку обнаружили примерно в 2 км от Ашкелона, пишет археолог, потому что запахи были слишком сильными и мешали жизни в городе.

Согласно National Geographic, гатум готовили с использованием кишок ферментированной рыбы и соли, иногда с добавлением других ингредиентов, таких как вино, перец, масло или уксус. Амфоры со следами соуса были обнаружены еще в пятом веке до нашей эры. В отчете добавлено, что для его торговли была разработана обширная сеть коммерческих маршрутов.

В пятом веке нашей эры на том же месте завода по производству гарума находился монастырь. Район также имел ряд благоприятных условий для виноградарства и виноделия. По мнению исследователей МАА, экспорт вина, вероятно, был основным доходом монастыря.

Раскопки проводились муниципалитетом Ашкелона и Ашкелонской экономической компанией в рамках подготовки к созданию Эко-спортивного парка. Учащиеся близлежащей средней школы Макиф Вав, а также молодые участники движения кибуца из Яд Мордехай, расположенные в 10 км к югу от Ашкелона, тоже принимали участие.

"Ашкелон - один из древнейших городов мира, и время от времени мы находим дополнительные доказательства этого. Недавние раскопки в одном из его красивых новых районов создают сочетание богатого прошлого города, его нынешнего развития и его будущего прогресса", - заявил Томер Глам, мэр города.


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