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Стэн Ли судится с бывшей компанией за 1 миллиард долларов | Фото:17.05 01:27   MIGnews.com

Стэн Ли судится с бывшей компанией за 1 миллиард долларов

Легендарный создатель комиксов Marvel Стэн Ли решил судиться со своей бывшей компанией POW! Entertainment за 1 миллиард долларов.

Об этом в среду, 16 мая сообщает Page Six.

По данным издания, в иске, который был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса утверждается, что руководство Pow! Entertainment без ведома Ли использовало его имя и образ, чтобы повысить стоимость актива во время переговоров о продаже компании китайским инвесторам из Camsing International.

Писатель отмечает, что дуэт подтолкнул его к подписанию юридических документов, которые передавали им исключительные права на его имя, образы и авторство. Также адвокаты Ли не исключают, что обвиняемые подделали его подпись.

Представители ответчиков пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что в начале 2018 года Стэн Ли пожаловался в правоохранительные органы на пропажу миллионов долларов с его счетов. Он предоставил следствию список лиц, которые могли иметь доступ к его активам.

Уточняется, что автор комиксов хочет получить не только компенсацию от продажи, но также права но свое имя и образы.
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