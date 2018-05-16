Стэн Ли судится с бывшей компанией за 1 миллиард долларов

По данным издания, в иске, который был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса утверждается, что руководство Pow! Entertainment без ведома Ли использовало его имя и образ, чтобы повысить стоимость актива во время переговоров о продаже компании китайским инвесторам из Camsing International.
Писатель отмечает, что дуэт подтолкнул его к подписанию юридических документов, которые передавали им исключительные права на его имя, образы и авторство. Также адвокаты Ли не исключают, что обвиняемые подделали его подпись.
Представители ответчиков пока не комментируют ситуацию.
Напомним, что в начале 2018 года Стэн Ли пожаловался в правоохранительные органы на пропажу миллионов долларов с его счетов. Он предоставил следствию список лиц, которые могли иметь доступ к его активам.
Уточняется, что автор комиксов хочет получить не только компенсацию от продажи, но также права но свое имя и образы.