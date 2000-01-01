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Исследователи раскрыли откровения дневника Анны Франк | Фото:17.05 00:27   MIGnews.com

Исследователи раскрыли откровения дневника Анны Франк

Благодаря очередному исследованию с использованием цифровых технологий, специалисты смогли расшифровать откровения, которые Франк изложила на 2-х страницах своего дневника и специально заклеила коричневой бумагой.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Франк начала запись 28 сентября 1942 года, а затем вырвала страницы. "Я буду использовать эту испорченную страницу, чтобы записать "грязные" шутки", - написала она. Затем перечислила четыре - вместе с воображаемым уроком по половому воспитанию и некоторой информацией о проститутках. В конце она прямо пишет, что ее отец (она назвала его Отто) посещал в Париже публичный дом.

Отметим, что неясно, когда именно Франк написала каждую часть вновь открытого текста. Кроме того, музей не опубликовал полную версию текста.

"Любой, кто прочитает отрывки, которые были обнаружены, не сможет сдержать улыбку. "Грязные штуки" – это классика среди подростков. Они дают понять, что Анна была, прежде всего, обычной девочкой", - объяснили представители Дома Анны Франк в Амстердаме.

Откровенные фразы Франк не попали в первый опубликованный дневник, который появился на английском языке в 1952 году.

Официальные лица музея подчеркивают, что, хотя Анна сама редактировала свой дневник, книга, выпущенная спустя восемь лет после ее смерти от тифа в концлагере Берген-Белсен в возрасте 15 лет, содержала дополнительные сокращения.

Они были частично восстановлены в 1986 году, когда был опубликован критический выпуск ее дневника. Затем в 1995 году была опубликована еще менее цензурная версия. В 1998 году выпустили еще пять страниц, в которых Анна касалась сложных отношений родителей.
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