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Исландия все-таки примет участие в Евровидении в Иерусалиме | Фото:16.05 11:08   MIGnews.com

Исландия все-таки примет участие в Евровидении в Иерусалиме

Исландия намерена принять участие в песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году в Израиле, несмотря на популярную петицию, призывающую бойкотировать это событие.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на национальную телекомпанию Исландии RÚV.

Согласно заявлению руководства телекомпании, в следующем году Исландия планирует принять участие в "Евровидении", как и каждый год до этого.

Отметим, что население Исландии составляет 330 тысяч человек. Соответственно, даже, если все подписанты петиции, основанием которой послужила напряженность на границе с Газой, являются гражданами Исландии, то на них приходится 3,3 % ее населения.

Как известно, Исландия принимает участие в "Евровидении" с 1986 года. За все это время она только дважды пропускала конкурс.
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