Исландия все-таки примет участие в Евровидении в Иерусалиме
Исландия намерена принять участие в песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году в Израиле, несмотря на популярную петицию, призывающую бойкотировать это событие.
Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на национальную телекомпанию Исландии RÚV.
Согласно заявлению руководства телекомпании, в следующем году Исландия планирует принять участие в "Евровидении", как и каждый год до этого.
Отметим, что население Исландии составляет 330 тысяч человек. Соответственно, даже, если все подписанты петиции, основанием которой послужила напряженность на границе с Газой, являются гражданами Исландии, то на них приходится 3,3 % ее населения.
Как известно, Исландия принимает участие в "Евровидении" с 1986 года. За все это время она только дважды пропускала конкурс.